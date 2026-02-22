O Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia ήταν ο πρωταγωνιστής στις δοκιμές του MotoGP στη Μπούριραμ της Ταϊλάνδης, γράφοντας την ταχύτερη επίδοση.

Το φινάλε των χειμερινών δοκιμών του MotoGP για το 2026 στη Μπουριράμ είχε ένταση, ρεκόρ και ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος από την Aprilia. Ο Μάρκο Μπεζέκι στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας πέτυχε χρόνο 1:28,668 και κατέρριψε το απόλυτο ρεκόρ της πίστας, κλείνοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο την χειμερινή περίοδο για την ιταλική ομάδα.

Η προσπάθεια του Ιταλού ήρθε 20 λεπτά πριν από την καρό σημαία, με την εργοστασιακή RS-GP να δείχνει εξαιρετική σταθερότητα και απόδοση στο απόλυτο όριο.

POV: feeling the riders' practice starts from the front row 🤩🔥#BuriramTest ⏱️ pic.twitter.com/RoyNQdHgBD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 22, 2026

Νέο ρεκόρ και ανατροπή στην κορυφή

Ο Μπεζέκι «εκθρόνισε» τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή κρατούσε την πρώτη θέση με 1:28.836.

Το 1:28,668 του Ιταλού ήταν ταχύτερο ακόμη και από το επίσημο ρεκόρ πίστας (1:28,700), που είχε σημειώσει ο Πέκο Μπανιάια στον δρόμο προς την pole position στο Grand Prix Ταϊλάνδης 2024.

Στα τελευταία λεπτά, η Aprilia «κλείδωσε» το 1-2, καθώς ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse ανέβηκε δεύτερος με 1:28.765, αφήνοντας τον Μάρκεθ 3ο στην κατάταξη.

Πτώση και ιατρικό κέντρο για τον Μάρκεθ

Ο Μάρκεθ είχε τον έλεγχο για μεγάλο μέρος της ημέρας, όμως στο φινάλε είχε πτώση στη Στροφή 3 — την τρίτη του για το τριήμερο. Ο Ισπανός επισκέφθηκε προληπτικά το ιατρικό κέντρο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν η επίσκεψη σχετιζόταν άμεσα με την πτώση ή με στομαχικές ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν όλο το Σαββατοκύριακο. Παρόλα αυτά, επέστρεψε στην πίστα την τελευταία ώρα της διαδικασίας, ολοκληρώνοντας την ημέρα στην τρίτη θέση. Ο team-mate του, Μπανιάια, ολοκλήρωσε τέταρτος, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εικόνα της Ducati στο σύνολο των δοκιμών. Ο Άλεξ Μάρκεθ ολοκλήρωσε πέμπτος με τη Gresini, παρότι είχε πτώση αργά στη διαδικασία.

💪 @marcmarquez93 is keeping his head up ahead of the new season, even after a challenging day of testing #BuriramTest ⏱️ pic.twitter.com/qIFzJWd9BK February 22, 2026

Ο Πέδρο Ακόστα ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της KTM στην έκτη θέση, με τους Φράνκο Μορμπιντέλι και Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο της VR46 να τερματίζουν έβδομος και ένατος αντίστοιχα, με τον Χόρχε Μαρτίν να παρεμβάλλεται όγδοος με Aprilia. Τη δεκάδα έκλεισε ο Τζοαν Μιρ με την εργοστασιακή Honda.

Up into 🅿️4️⃣ as the final session resumes. @Luca_Marini_97 is aiming to end the #BuriramTest on a high 🔥 pic.twitter.com/NbcV0YCYuc — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) February 22, 2026

Προβληματισμός για Yamaha

Η Yamaha συνέχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ο Τζακ Μίλερ, στην καλύτερη από τις V4-powered M1, κατετάγη 16ος, πάνω από ένα δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή.

Την κατάταξη έκλεισε ο δοκιμαστής της Ducati, Μικέλε Πίρο, ο οποίος αντικατέστησε τον τραυματία Φερμίν Αλντεγκέρ στη Gresini.

Έτοιμοι για την πρεμιέρα

Πλέον οι ομάδες του MotoGP στρέφουν την προσοχή τους στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ο πρώτος αγώνας της σεζόν 2026 θα διεξαχθεί στο Μπουριράμ την 1η Μαρτίου και με βάση όσα έδειξε το τεστ, η Aprilia έχει ήδη στείλει ξεκάθαρο μήνυμα.

Αποτελέσματα Δοκιμών Μπούριραμ