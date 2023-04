Glyfada Maritime Pro-Am: Ήλιος, φύση και γκολφ στο πρώτο ναυτιλιακό τουρνουά της Ελλάδας

Στο γκολφ το κλειδί είναι η ισορροπία και η συγκέντρωση και παρ’ ότι στις πρώτες προσπάθειες κανείς δεν πετυχαίνει το μπαλάκι, με λίγη επιμονή και υπομονή γίνεται γρήγορα αντιληπτό πως το άθλημα αυτό είναι ενδιαφέρον.

Πόσω μάλλον σε έναν χώρο όπως το Γκολφ Γλυφάδας «Κ. Καραμανλής» και μάλιστα σε μία ηλιόλουστη μέρα, που κάνει την εμπειρία ακόμη καλύτερη. Το Glyfada Maritime Pro-Am μας έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε κοντά σε ένα άθλημα που δύσκολα εντοπίζουμε στην Ελλάδα και να καταλάβουμε γιατί το επιλέγει τόσος κόσμος. Μετά την ηρεμία που χρειάζεται για να παίξει κανείς σωστά ακολουθεί ο ενθουσιασμός, όταν ο στόχος επιτυγχάνεται, και έρχεται και ο πανηγυρισμός που όσο κι αν φανεί παράδοξο έχει πλάκα να σηκώνονται στον αέρα τόσα μπαστούνια για να πουν «μπράβο» στον έναν που τα κατάφερε. Το καταπράσινο τοπίο, με χαμηλούς λόφους, μεγάλα δέντρα και χαμηλή μεσογειακή βλάστηση, μας έδινε όλη την ενέργεια που χρειαζόμασταν για να περάσουμε μία τέλεια μέρα κάνοντας μαθήματα γκολφ.

Με περισσότερα από 80 ανώτατα στελέχη, από 7 χώρες όπως: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα και 21 ομάδες, αποτελούμενες από τέσσερα μέλη η κάθε μία, διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Glyfada Maritime ProAm. Σε κάθε ομάδα υπήρχε ένας επαγγελματίας γκολφέρ και τρεις ερασιτέχνες αθλητές από τον χώρο της ναυτιλίας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα ιστορικό γήπεδο γκολφ 18 οπών, par 72, όπως αυτό του Δήμου Γλυφάδας. Η διοργάνωση του Glyfada Maritime Pro-Am συνέβαλε στην ανάπτυξη των σχέσεων του γκολφ με τη ναυτιλία, στην προώθηση του αθλητικού τουρισμού του Δήμου Γλυφάδας και της ευρύτερης περιοχής και στη δημιουργία συνειδήσεων και αξιών του γκολφ.

Οι ομάδες του Glyfada Maritime Pro-Am συμμετείχαν σε έναν αγώνα Scramble διεκδικώντας τις σπουδαίες διακρίσεις των τριών πρώτων θέσεων στη γενική κατάταξη, σε ένα ναυτιλιακό τουρνουά που πρόσφερε έντονη αγωνιστική δράση και εναλλαγές συναισθημάτων. Το πρώτο ναυτιλιακό τουρνουά γκολφ έδωσε και την ευκαιρία σε μη συμμετέχοντας να κάνουν μαθήματα, με στόχο να έρθουν κοντά με το άθλημα και να μάθουν τις βασικές αρχές του.

Στην κατηγορία των ομάδων, νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των Σοφρώνη, Φραγκίστα, Πατινιώτη, Ρούσσου. Τη βράβευση της πρώτης ομάδας πραγματοποίησε ο κ. Alex Syomin Director της Mainline Shipping Company. Δεύτερη αναδείχθηκε η ομάδα των Σαμακοβλή Β., Χατζή, Κούστα, Κασίμη που βραβεύτηκε από τον κ. Θεόφιλο Ξενακούδη Chief Commercial Officer / Managing Director, Piraeus-Greece της IRI/The Marshall Islands Registry, τον κ. Νίκο Μαρκάκη General Manager της Jotun Hellas Ltd, Jotun Performance Coatings, τον κ. Ιωάννη Χιωτόπουλο Senior Vice President & Regional Manager της DNV South East Europe, Middle East & Africa και την κα. Βάσια Αβδελά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Marine Tours, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η ομάδα των Καραντζιά Π., Κανελλάκη, Χιωτόπουλου, Δαλακούρα τη βράβευση της οποίας έκανε ο κ. Χάρης Θεοχάρης Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής ΝΔ Νοτίου Τομέα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, δόθηκαν δύο ακόμα ειδικά βραβεία. Συγκεκριμένα, ο Μαρίνος Γιαννόπουλος κατέκτησε το βραβείο “Closest to the Pin” με τη βράβευση να πραγματοποιείται από τον κ. Θάνο Κυριαζή, Managing Director της Miele Hellas και ο Πάνος Πανταζόπουλος το βραβείο “Longest Drive” από την κα. Κέλλυ Κόχειλα Founder της Auguste. Οι τρεις πρώτες ομάδες έλαβαν έπαθλα και δώρα Messinian Spa ενώ η πρώτη ομάδα έλαβε επιπλέον δώρα από την premium vodka Beluga Translatlantic. Στην ειδική κατηγορία “Closest to the Pin” ο νικητής έλαβε δώρο από τη Miele Hellas.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρο του all day υψηλής αισθητικής εστιατορίου Colonial στο Golf Prive της Γλυφάδας, του Ομίλου Παπαθεοχάρη, με απεριόριστη και πανέμορφη θέα στο γήπεδο του γκολφ.

Κορυφαίες εταιρείες «αγκάλιασαν» τη διοργάνωση

Στο Glyfada Maritime Pro-Am έδωσαν δυναμικό «παρών» μερικές εκ των σπουδαιότερων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στήριξαν τη διοργάνωση.

Gold Sponsor της διοργάνωσης ήταν η Mainline Shipping Company.

Silver Sponsors ήταν οι IRI/The Marshall Islands Registry, Jotun Hellas, DNV και Marine Tours.

Official Sponsor ήταν η Miele.

Official Mobility Partner ήταν η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Official Water της διοργάνωσης ήταν το Minoa Water.

Partners της διοργάνωσης ήταν οι Tototheo Maritime, Auguste, Beluga Transatlantic, Μασοκώστας Bros εισαγωγέας της Warsteiner, Kokotos Estate, Ipirotissa, Automotive Solutions, Messinian Spa, Μιράν και mySUSHI.

Audio Visual Partner ήταν η Boo Productions.