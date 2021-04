Αλιγάτορας εισέβαλε στο γήπεδο την ώρα της προπόνησης (vid)

Την ώρα που έκανε προπόνηση η ομάδα της Τορόντο, ξαφνικά εισέβαλε στο γήπεδο ένας τεράστιος αλιγάτορας κι άρχισε να κόβει βόλτες.

Απαντες μόλις αντίκρισαν τον αλιγάτορα πανικοβλήθηκαν, ενώ ο πιο ψύχραιμος της υπόθεσης, ο προπονητής του συλλόγου, Κρις Άρμας, τόνισε πως αυτό είναι το τίμημα της προπόνησης στη Φλόριντα, που είναι δίπλα στο νερό!

Guy didn't get the memo about closed training

Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di

