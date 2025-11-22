Ο κίνδυνος της… Ρεάλ και ο σταθερός Ελ Καμπί!

Ο Ολυμπιακός επανήλθε στην κορυφή και θέλει επιστρέφοντας στη δράση μετά τη διακοπή, να πάρει άλλο ένα «τρίποντο» απέναντι στον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης» (20:00) για τη 11η αγωνιστική της Super League.

Οι Πειραιώτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιδιώκουν να συνεχίσουν από το σημείο που σταμάτησαν πριν τη διακοπή λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων και να παραμείνουν μόνοι στην κορυφή.

Το 1-3 στη Νίκαια κόντρα στην Κηφισιά σε συνδυασμό με την ήττα του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό (2-1) έφεραν ξανά τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση με 25 βαθμούς, στο +2 από τον «δικέφαλο», με τους νταμπλούχους πλέον να συνεχίζουν με άλλον «αέρα» στον «μαραθώνιο».

Με το «διπλό» επί της Κηφισιάς, το νικηφόρο σερί στο πρωτάθλημα έφτασε στο 4/4, κάτι που μπορεί να επεκταθεί, όπως και η παραμονή στην κορυφή.

Οι Πειραιώτες φιλοξενούν τον Ατρόμητο και θέλουν να αποφύγουν απώλειες ώστε να στραφούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο μεγάλο επερχόμενο παιχνίδι, ξανά στο Φάληρο με τη «βασίλισσα» Ρεάλ για τη League Phase του Champions League, που αποτελεί τεράστια πρόκληση για όλους.

Ο Ατρόμητος από την πλευρά του έχοντας 9 βαθμούς στους οποίους έχει κολλήσει με τις διαδοχικές εντός έδρας ήττες από Κηφισιά (1-2) και Βόλο (0-1) άλλαξε σελίδα, με εκκίνηση από την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες.

Η ομάδα του Περιστερίου προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να αναλαμβάνει στη θέση του Λεωνίδα Βόκολου και φυσικά θέλει το ντεμπούτο του να έχει θετικό αντίκτυπο στην ομάδα που έχει 4/5 τελευταία παιχνίδια με G/G. Στο 2.70 να σκοράρουν αμφότεροι στο Φάληρο.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί στη Νίκαια πέτυχε δύο γκολ (από το σημείο του πέναλτι) και παραμένει η πλέον αξιόπιστη λύση για το σκοράρισμα, έχοντας σκοράρει και στα δύο περσινά ματς των δύο ομάδων. Στο 2.88 να ανοίξει το σκορ.

