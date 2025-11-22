Ποδοσφαιριστές ανά την Ευρώπη και όχι μόνο έχουν στραφεί εναντίον συλλόγων τους για διάφορους λόγους. Πώς έχουν καταλήξει τέτοιες υποθέσεις όμως;

Κάθε χρόνο υπάρχουν ουκ ολίγες υποθέσεις ποδοσφαιριστών που κινούνται νομικά κατά των ομάδων τους και οι περιπτώσεις αυτές οδηγούνται στο CAS. Υπάρχουν και παίκτες που έχουν δικαιωθεί αλλά υπάρχουν και περιστάσεις όπου δικαιώθηκαν οι ομάδες.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τρία παραδείγματα νομολογίας από πλευράς υποθέσεων που πήγαν στο CAS και είχαν να κάνουν με ενέργειες παικτών εναντίον ομάδων. Η πρώτη έχει να κάνει με τις ενέργειες του Σεμπίνο Πλάκου κατά της Σλασκ Βρότσλαβ με τον παίκτη να ισχυρίζεται ότι αποκακρύνθηκε από τις υποχρεώσεις της α' ομάδας και μπήκε - με απόφαση του συλλόγου του - σε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης (να τρέχει μόνος του σε πάρκο).

Το CAS αναγνώρισε πώς το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και ότι ο παίκτης πρέπει να κάνει την πλειονότητα των προπονήσεων με την ομάδα. Επίσης πώς οποιαδήποτε τέτοια απόφαση πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά. Ο παίκτης κέρδισε την υπόθεση και η απόφαση του συλλόγου άλλαξε.

Η FIFPro (ως το Νο1 Όργανο των παικτών) δε από μέρους της κατέγραψε την υπόθεση αυτή ως ένα παράδειγμα 'bullying / αποξένωσης' από την ομάδα. Η 2η περίπτωση είναι του Αλεξάνταρ Στομίροβιτς κατά της Πετρολούλ. Το CAS αναγνώρισε την υποχρέωση του εργοδότη (ομάδας) στο να προστατεύει την προσωπικότητα του παίκτη. Επί της απόφασης αναγνωρίστηκε ότι ο παίκτης είχε ν νόμιμο και δικαιολογημένο λόγο για την καταγγελία της σύμβασής του και το CAS όρισε αποζημίωση για αυτόν.

Η τρίτη υπόθεση αφορά σε παίκτη της Οσμάνλισπορ. Η υπόθεση CAS / DRC 2019 ήταν για περίπτωση παίκτη που ισχυρίστηκε ότι υποχρεώθηκε να προπονείται μόνος του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξετάστηκαν αποδεικτικά στοιχεία (φωτογραφίες και βίντεο). Το αρμόδιο όργανο έκρινε πώς ο παίκτης δεν απέδειξε με πειστικά στοιχεία ότι η απομόνωση του ήταν τόσο βαθιά και μεγάλη ώστε να δικαιολογεί άμεση λύση της σύμβασής του.

Προφανώς και γενικότερα υφίστανται και άλλες σχετικές υποθέσεις (που είναι και πολλές). Κατά τα άλλα κανονιστικά το βασικό σκέλος που υπάρχει από τη FIFA (στο FIFA RSTP - που είναι στα αγγλικά το FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, ήτοι οι κανονισμοί και το status αλλά και το μεταγραφικό πλαίσιο των παικτών) αφορά στο άρθρο 14, που κάνει λόγο για λύση συμβολαίου (για κάθε παίκτη) για σπουδαίο λόγο ενώ στην ΕΠΟ υπάρχει στο αντίστοιχο πλαίσιο το άρθρο 11.