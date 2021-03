Ανησυχία επικρατεί για τον παλαίμαχο διεθνή Χιλιανό, Μαρκ Γκονζάλες, ο οποίος υπέστη έμφραγμα και διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο.

Την είδηση έκανε γνωστή η σύζυγός του μέσω Instagram, όπου ανέφερε πως ο πρώην επιθετικός χαφ των Λίβερπουλ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Σοσιεδάδ και Αλμπαθέτε αναρρώνει και είναι σε σταθερή κατάσταση.

Ο Γκονζάλες ήταν μέλος της εθνικής Χιλής στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής το 2010 (χώρα γέννησής του), ενώ τη σεζόν 2006-07 αποτέλεσε παίκτη των Reds, καταγράφοντας 25 συμμετοχές και 2 γκολ στην Premier League.

Former Liverpool winger Mark Gonzalez has suffered a heart attack at the age of just 36.

Get well soonpic.twitter.com/MJG04eRxmM

— Goal (@goal) March 13, 2021