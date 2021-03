Με τον Μπόρις Τζόνσον να στηρίζει απόλυτα την ιδέα και την προσπάθεια που αναμένεται να γίνει, οι χώρες της Βρετανίας και οι Ιρλανδοί θα επιχειρήσουν να επαναφέρουν το ποδόσφαιρο... στο σπίτι του.

Οι μελέτες και η διεξοδική έρευνα για κάθε πτυχή που θα συμπεριληφθεί στην υποψηφιότητα των χωρών για τη διεκδίκηση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το 2030 έχει ήδη ξεκινήσει, με τον Μπόρις Τζόνσον να δηλώνει στην Sun:

«Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να διεξαχθεί το Μουντιάλ και είναι καιρός το ποδόσφαιρο να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Θα είναι η κατάλληλη στιγμή και θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο».

Υπενθυμίζεται πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 θα γίνει τον χειμώνα στο Κατάρ και ο θεσμός του 2026 έχει ανατεθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

We've joined the @ScottishFA, @FAWales, @OfficialIrishFA and @FAIreland in welcoming the government's pledge of £2.8million towards a potential bid for the 2030 @FIFAWorldCup:

— The FA (@FA) March 1, 2021