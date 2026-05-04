Πρώην ποδοσφαιριστής της Λαμίας καταδικάστηκε για τον βανδαλισμό του αυτοκινήτου προέδρου ισπανικής ομάδας

Το Ποινικό Δικαστήριο της Μαδρίτης καταδίκασε τον πρώην ποδοσφαιριστή Φρανσίσκο Μεδίνα Λούνα, γνωστό και ως «Πίτι», επειδή γρατζούνισε το όχημα του Χοσέ Μαρία Γκαρθόν, δικηγόρου και προέδρου της Ατλέτικο Πίντο, με τα κλειδιά του δικού του αυτοκινήτου.

Ο πρώην παίκτης των Ράγιο Βαγιεκάνο και Γρανάδα, τον οποίο στην Ελλάδα τον θυμόμαστε από το πέρασμα του σε Λαμία και ΑΕΛ θα χρειαστεί να καταβάλλει πρόστιμο περίπου 520 ευρώ το μήνα για έξι μήνες, συν την πλήρη αποπληρωμή των δικαστικών εξόδων.

Το περιστατικό αυτό χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2022, όταν ο Πίτι καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας ενός πάρκινγκ εμπορικού κέντρου της Μαδρίτης να προχωράει σε γρατζουνιές σε διάφορα μέρη του αυτοκινήτου του Γκαρθόν.

Οι μπροστινές και πίσω δεξιά πόρτες, καθώς και το πίσω φτερό του αμαξιού, υπέστησαν ζημιές από τις ενέργειες του πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος παραδέχτηκε την ενοχή του κατά τη διάρκεια της δίκης, με την αποζημίωση να ανέρχεται στα 798,60 ευρώ, όπως αναφέρεται και στην απόφαση του δικαστηρίου.

Ο Πίτι αγωνίστηκε στην Ατλέτικο Πίντο το 2020 (λίγο πριν τη δεύτερη θητεία του στη Λαμία το 2021) όπου πέρα απο ποδοσφαιριστής υπήρξε και συνιδιοκτήτης του συλλόγου, μαζί με τον ίδιο τον Γκαρθόν, ενώ από την ημέρα που καταγράφηκε το περιστατικό στο εμπορικό κέντρο της Μαδρίτης και έπειτα, ο Γκαρθόν ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της ομάδας.