Ο θρύλος της Τσέλσι, ο παλαίμαχος στράικερ που έλαμψε σε ολόκληρη την Ευρώπη και τρομοκράτησε αντιπάλους με τις κινήσεις και τα γκολ του, έδειξε πως τελικά... έχει τρομερή ικανότητα και με τη μπάλα στα χέρια!

Παίζοντας με παιδιά σε επίσκεψή του σε σχολείο, ο Ντρογκμπά, φορώντας τη μάσκα του παρά το γεγονός πως επιδόθηκε σε άθληση, έκανε ντρίμπλες και σκόραρε γνωρίζοντας την αποθέωση!

Για τους πιο παρατηρητικούς, μερικά κιλά τα έχει βάλει ο Ιβοριανός...

.@didierdrogba showed off his basketball skills during a school visit in Ivory Coast pic.twitter.com/frr6mOGqHY

— ESPN UK (@ESPNUK) February 22, 2021