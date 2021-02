Το πέναλτι – πάσα των Κρόιφ και Μέσι βρήκε μιμητή στο... Μεξικό! (vid)

Το πέναλτι – πάσα που είδαμε πρώτη φορά από τον θρυλικό Γιόχαν Κρόιφ στον Άγιαξ (1982) και το μιμήθηκε, 24 χρόνια αργότερα, από τον Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα (2016), έκανε την εμφάνισή του και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ευρώπη, στο Μεξικό.

Και, μάλιστα, σε ένα ματς (Άτλας – Κλαμπ Αμέρικα) που δεν είχε κριθεί, αλλά ήταν στο 0-0, όταν ο Φρανσίσκο Κόρδοβα των φιλοξενούμενων, προφανώς μετά από συνεννόηση, άγγιξε απλώς την μπάλα, ώστε να έρθει από πίσω ο Χένρι Μαρτίν για να ανοίξει το σκορ (39'), στη νίκη της ομάδας τους (τελικά) με 2-0.

Club America did the highly disrespectful short pass penalty vs Atlas last night. In a tie game no less! https://t.co/i0zuXVblok

— Bill Reese (@ReeseCommaBill) February 21, 2021