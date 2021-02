Ο θρύλος (και όχι μόνο αυτός) λέει ότι η πάσα του Λιονέλ Μέσι προορίζονταν για τον Νεϊμάρ. Αντί για τον Βραζιλιάνο, όμως, το αξέχαστο πέναλτι – πάσα του Αργεντινού σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, σε μια άνετη νίκη επί της Θέλτα (6-1), είχε τελικό αποδέκτη τον Λουίς Σουάρες.

Σαν σήμερα (14/2), το 2016, ο Λέο επέλεξε αυτόν τον μοναδικό τρόπο για να τιμήσει τον Γιόχαν Κρόιφ, ο οποίος εκείνη την εποχή έδινε μάχη με τον καρκίνο, την οποία δυστυχώς δεν κέρδισε.

#OTD in 2016, Messi gave the perfect penalty assist to Suarez. pic.twitter.com/JIYu1R5wfY

