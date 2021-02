Τέλος ο Λουτσέσκου από την Αλ Χιλάλ

Η θητεία του στην Αλ Χιλάλ ήταν άκρως επιτυχημένη, αλλά φέτος τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά για τον Ραζβάν Λουτσέσκου και η τελευταία ήττα του στέρησε τη θέση του. Η Σαουδαραβική ομάδα ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λύσουν τη συνεργασία τους. Ο Ρουμάνος τεχνικός έφυγε το καλοκαίρι του 2019 από τον ΠΑΟΚ, για να βρεθεί στον πάγκο της και την οδήγησε στην απόλυτη κορυφή, κατακτώντας πρωτάθλημα (2019),Κύπελλο (2020), αλλά και το Champions League Ασίας (2020).

Saudi side @Alhilal_FC sacks Romanian coach Răzvan Lucescu after a poor run in the @spl. Rogério Micale, who led Brazil to win the gold medal in the Rio 2016 Olympics, will take charge in the interim pic.twitter.com/NzTnAbn0EJ

