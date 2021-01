FIFA: Απειλεί με απαγόρευση συμμετοχής στο Μουντιάλ όσους παίξουν στην European Super League!

Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όπως επίσης κι άλλες έξι Συνομοσπονδίες ανέφεραν ότι δεν θα επιτρέψουν στους ποδοσφαιριστές να βρεθούν σε δικά τους μεγάλα τουρνουά, αν παίξουν στην κλειστή Λίγκα που θέλουν να δημιουργήσουν μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης.

Το θέμα της European Super League ξέσπασε στα τέλη του 2020, με τον αμερικανικό κολοσσό, JP Morgan να φέρεται ως μεγάλος χορηγός της Λίγκας.

Με επίσημη τοποθέτησή της, η FIFA γνωστοποίησε πως σε περίπτωση που ποδοσφαιριστές αγωνιστούν σε αυτό τον νέο θεσμό που θέλουν να δημιουργήσουν οι ισχυροί της Γηραιάς ηπείρου για να παίζουν μεταξύ τους, τότε θα τους απαγορευθεί η συμμετοχή στις διοργανώσεις της FIFA.

Μαζί με τον πρόεδρο, Τζιάνι Ινφαντίνο, την ανακοίνωση υπέγραψαν επίσης οι Confederation of African Football, Asian Football Confederation, CONCACAF, Oceania Football Confederation και South America's CONMEBOL.

FIFA and the six confederations have released a statement in light of recent media speculation about the creation of a closed European 'Super League'.

