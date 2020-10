ΗΠΑ: Πρόκριση – σκάνδαλο, σκόραρε με το χέρι και δεν το κατάλαβε κανείς! (vid)

Κανείς δεν το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή, η πρόκριση εξασφαλίστηκε με δραματικό τρόπο και το βίντεο έρχεται να χαρακτηρίσει ως σκάνδαλο αυτό που συνέβη στην αναμέτρηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο Ασάντε, που για δεύτερη σερί σεζόν αναδείχθηκε κορυφαίος στις ασίστ στο USL, σκόραρε με το χέρι αλλάζοντας την πορεία της μπάλας στο σουτ που έγινε από συμπαίκτη του και κατευθύνθηκε πάνω του.

Το γκολ μέτρησε κανονικότατα στην παράταση και η x-Phoenix Rising FC βρέθηκε στα προημιτελικά του πρωταθλήματος.

Solomon Asante literally punching Phoenix’s ticket to the next round. #USL pic.twitter.com/WM0bLna5z9

— Jeff Rueter (@jeffrueter) October 11, 2020