Λουτσέσκου: Πανηγύρισε το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας με την Αλ Χιλάλ! (vid & pic)

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προσέθεσε ένα ακόμα τρόπαιο στην προπονητική του καριέρα. Ο Ρουμάνος τεχνικός με την θητεία στον ΠΑΟΚ και γιος του Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε το πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας με την Αλ Χιλάλ μετά το 4-1 με την Αλ Χαζέμ.

Razvan Lucescu, Mircea's son, just wont he league with AlHilal! Great achievement after also winning the Asian Champions League and the double in Greece last season with PAOK. pic.twitter.com/3IlioM9MDg

Emanuel Roşu (@Emishor) August 29, 2020