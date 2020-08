Ο «Ρόνι» ομολογεί πως δεν περνάει ούτε μια μέρα δίχως να σκέφτεται ένα γεμάτο γήπεδο κι εκείνον στον αγωνιστικό χώρο ν' απολαμβάνει το ποδόσφαιρο, όμως, φανερώνει και τον λόγο που στέρησε από τον κόσμο λίγα παραπάνω χρόνια της δικής του λάμψης.

Άλλο η διασκέδαση και το χαμόγελό του κι άλλο η πίεση και το κορυφαίο επίπεδο με τη συνεχή ένταση και τη διαχείρηση που απαιτεί από κάθε ποδοσφαιριστή σε ψυχολογικό κομμάτι...

Εκεί, επέλεξε να τα διαχωρίσει...

Δείτε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ που έχει ετοιμάσει, όσα λέει για τη μπάλα και το ποδόσφαιρο και το πόσο σημαντικό είναι το άθλημα στη ζωή του...

Absolute pleasure to be part of this. The legend @10Ronaldinho is releasing a documentary which I’ve written the music for. Be sure to check it out! pic.twitter.com/JpKfZgf99Z

— Jake Bugg (@JakeBugg) August 28, 2020