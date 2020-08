MLS: Αναβλήθηκαν δύο παιχνίδια κύμα συμπαράστασης στην κίνηση των Μπακς (pics)

Δεν έχουν τέλος οι αντιδράσεις στον αθλητισμό των ΗΠΑ μετά την απόφαση των Μπακς να μην αγωνιστούν στην αναμέτρηση με τους Μάτζικ λόγω της τυφλής αστυνομικής βίας που επικρατεί στις ΗΠΑ. Το NBA ανέβαλε και τα τρία ματς, ωστόσο αναβολές είχαμε και στο MLS. Συγκεκριμένα δεν έγινε το Ίντερ Μαϊάμι-Ατλάντα Γιουνάιτεντ, αλλά και το Ντάλας-Κολοράντο με τις αντιδράσεις να παίρνουν ρυθμό χιονοστιβάδας.

