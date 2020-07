Όταν σκέφτεσαι Μουντιάλ του 1998, το μυαλό πάει εύκολα στην πρωταθλήτρια και οικοδέσποινα, Γαλλία, στην εντυπωσιακή Κροατία που έφτασε μέχρι το «βάθρο» (3η θέση) και στον Ντένις Μπέργκαμπ. Είτε για το γκολ αυτό καθ’αυτό που σημείωσε στον προημιτελικό κόντρα στην Αργεντινή, είτε για το επιφώνημα του Ολλανδού σπίκερ που μένει ακόμη και σήμερα χαραγμένο και άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα του σπουδαίου «αρτίστα».

Στις 4 Ιουλίου του 1998, ο Ντένις Μπέργκαμπ άγγιξε «μαγικά», τρεις φορές τη μπάλα και εκτέλεσε εύστοχα τον Κάρλος Ρόα, για να κάνει το 2-1 επί της Αλμπισελέστε στο 90’ και να χαρίσει μια απίθανη πρόκριση με ένα αριστοτεχνικό γκολ που έμεινε στην ιστορία.

Όπως έμεινε και η «τρέλα» του Τζακ Φαν Γκέλντερ στο μικρόφωνο, στην πιο χαρακτηριστική ενδεχομένως περιγραφή και «έκρηξη» σπορκάστερ των Παγκοσμίων Κυπέλλων ως σήμερα.

Θυμηθείτε την ιστορική στιγμή:

It’s 22 years since Dennis Bergkamp produced this classic at the World Cup.

Fair to say the commentary does the goal justice pic.twitter.com/TQvcAADv1n

— Mirror Football (@MirrorFootball) July 7, 2020