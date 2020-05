Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Την Παρασκευή ξεκίνησε η K-League ως το πρώτο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μετά τον κορονοϊό, με ομάδες να παρουσιάζονται με μάσκες, δίχως χειραψίες και με προσοχή ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές.

Ωστόσο, είναι τέτοια η φύση του ποδοσφαίρου και γενικότερα των ομαδικών αθλημάτων που είναι αδύνατο να βάλεις stop στο συναίσθημα.

Έτσι έγινε και στο ματς της Gangwon FC, όταν πήρε προβάδισμα απέναντι στην FC Seoul στο 84' με τρομερό τακουνάκι στην κίνηση από τον Τσο. Παρά το γεγονός πως πανηγύρισε με συμπαίκτη του δίχως χειραψία, οι δυο τους αγκαλιάστηκαν δίχως να υπολογίσουν τίποτα!

Το ματς ολοκληρώθηκε στο 3-1, αφού οι γηπεδούχοι πέτυχαν ακόμα ένα γκολ πριν το σφύριγμα της λήξης...

Δείτε το εντυπωσιακό τακουνάκι και τους πανηγυρισμούς:

Football is back, and so are cheeky back heel goals #KLeague pic.twitter.com/zMVPBWZKGd

— COPA90 (@Copa90) May 10, 2020