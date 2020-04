Όλη η «μαγεία» του Ινιέστα σε ένα βίντεο (vid)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο 35χρονος πλέον Ινιέστα, ο οποίος αγωνίζεται για λογαριασμό της Βίσελ Κόμπε, μας έχει χαρίσει στο παρελθόν ατελείωτες στιγμές μαγείας.

Εκανε το ποδόσφαιρο να μοιάζει τόσο απλό αλλά και παράλληλα τόσο δύσκολο για τους αντιπάλους του, όταν τον έρχονταν αντιμέτωποι μαζί του.

Ο Ινιέστα είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρει το βραβείο του "Man Of The Match" σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε τελικό Champions League και τελικό Euro.

Απλά απολαύστε τον...

Andrés Iniesta is the only player to have been Man of the Match in a World Cup final, a Champions League final, and a Euros final.

Here he is at the Euros in 2012, making a complete mockery of anyone who tried to put a stop to him.pic.twitter.com/83BRQ8g7Qa

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) April 16, 2020