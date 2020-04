Τα 14 ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου τα οποία δεν θα... σπάσουν ποτέ! (pics & vid)

Η επίτευξη ενός ρεκόρ που ποτέ δεν έχει πετύχει κανένας άλλος στον πλανήτη πρέπει να είναι ένα πολύ ικανοποιητικό συναίσθημα.

Σίγουρα πρωτοκλασάτοι παίκτες, όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν γράψει μία ξεχωριστή ιστορία έως τώρα χάρη στα επιτεύγματα τους, αλλά υπάρχουν κι άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν μπει στη λίστα με τα ρεκόρ.

Ο κάθε ένας για διαφορετικό λόγο. Ας δούμε αναλυτικά τα καλύτερα αλλά και τα πιο περίεργα ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Είναι αλήθεια ότι στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τερματοφύλακες να σκοράρουν. Ωστόσο ο Ασμίρ Μπέγκοβιτς, όταν αγωνιζόταν με την Στόουκ είχε καταφέρει να σκοράρει από την δική του εστία στην άλλη, στον αγώνα με την Σαουθάμπτον το 2014.

Το 2011, ο Νορβηγός ποδοσφαιριστής, Τζόουν Σάμουελσεν βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με κεφαλιά από απόσταση 58.13 μέτρων.

Αγωνιζόμενος για λογαριασμό της Οντ Γκρένλαντ ο έμπειρος μέσος έστειλε την μπάλα σε άδεια εστία, από τον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Ένα ματς… ροντέο ήταν αυτό μεταξύ της Κλέιποουλ και Βικτοριάνο Αρένας το 2011, για το πρωτάθλημα της πέμπτης κατηγορίας στην Αργεντινή.

Σε ένα παιχνίδι με αρκετά νεύρα και ένταση ο διαιτητής αναγκάστηκε να βγάλει την κόκκινη κάρτα από το τσεπάκι του 36 φορές! Στο πρώτο ημίχρονο απέβαλλε δύο παίκτες ενώ με την λήξη του δευτέρου, οι δύο ομάδες είχαν έντονα παράπονα από την διαιτησία με αποτέλεσμα ο ρέφερι, Νταμιάν Ρουμπίνο, να βγάλει κόκκινη σε όσους έβλεπε μπροστά του. Σε παίκτες, προπονητές ακόμα και σε… φιλάθλους οι οποίοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ισαάκ Χάϊκ έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής σε ηλικία 73 ετών και 95 ημερών που αγωνίστηκε στις 5 Απριλίου 2019, σε αγώνα πρωταθλήματος.​

Meet 73-year-old Israeli goalkeeper Isaak Hayik, the oldest player to play a professional football match pic.twitter.com/qF0Wemc7PN

Ο Λιονέλ Μέσι το 2012 ολοκλήρωσε τη σεζόν, έχοντας σημειώσει 91 τέρματα! Με την Μπαρτσελόνα 79 και με την εθνική του ομάδα 12. Ετσι ξεπέρασε τον Γερμανό, Γκερντ Μιούλερ που είχε πετύχει 85 το 1972.​

On this day in 2012, Messi broke Gerd Müller's record by scoring his 86th goal in 2012. He would go on and score 91 goals that year. A world record. pic.twitter.com/VQ3QTv11sa

Χρειάστηκαν 48 εκτελέσεις πέναλτι ώστε η KK Πάλας, να κατακτήσουν το NFA Cup στη Ναμίμπια της Νότιας Αφρικής. Στην κανονική διάρκεια του αγώνα, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην διαδικασία των πέναλτι. Τελικά η ΚΚ Πάλας με 17-16 κατάφερε να στεφθεί Κυπελλούχος.

Ο Χακάν Σουκούρ της Τουρκίας χρειάστηκε μόνο 10,89 δευτερόλεπτα για να σκοράρει απέναντι στη Νότια Κορέα για τα playoff του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2002. Η Τουρκία ήταν η μεγάλη νικήτρια της αναμέτρησης με σκορ 3-2.​

Το 1964, ο Τόμι Ρος της Ρος Κάουντρι, πέτυχε κάτι το μοναδικό. Κατάφερε σε 90 δευτερόλεπτα να σκοράρει τρεις φορές και παράλληλα με αυτόν τον τρόπο να γράψει ιστορία.

Απίστευτο κι όμως... ελληνικό! Ίσως η πιο γρήγορη αποβολή στην ιστορία του ποδοσφαίρου! O Τζιεουά της Γλυφάδας, αντικρίζει την κόκκινη κάρτα μόλις δύο δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι! Ούτε ο ίδιος δεν το πίστευε…

Μεταξύ 1997 και 2015 ο Βραζιλιάνος πορτιέρε, Ροτζέριο Σένι, παρά το γεγονός πως η θέση του ήταν τερματοφύλακας, κατάφερε να σκοράρει 131 τέρματα για την ομάδα του, Σάο Πάολο.

Ο Σένι ήταν σπεσιαλίστας στις εκτελέσεις φάουλ κι έτσι πολλές φορές χάρη στα δικά του τέρματα, έδινε στην ομάδα του τη νίκη.

Esse foi o 125 gol da carreira do Rogério Ceni e o último de falta, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. pic.twitter.com/G1PH6IxTDN

Ο Τιμ Χάουαρντ, στον αγώνα με το Βέλγιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο έγραψε ιστορία με τις 16 επεμβάσεις του. Ωστόσο, οι σωτήριες αποκρούσεις του δεν ήταν αρκετές από το να αποτρέψουν από την ομάδα του την ήττα.

Great to see Tim Howard, who turns tomorrow, coming out of retirement to sign for @Memphis901FC

Who remembers the former @USMNT keeper's heroics against Belgium at the 2014 #WorldCup? #TBT | @TimHowardGK pic.twitter.com/vb8gVpPYWX

— FIFAWorldCup (@FIFAWorldCup) March 5, 2020