Ο Ολυμπιακός άρχιζε να πιέζει την Πάφο και στο 69' άγγιξε το προβάδισμα. Ο Ρέτσος έπιασε μια δυνατή κεφαλιά, αλλά ο Μχαήλ με επέμβαση του είπε «όχι» κρατώντας το 0-0. Νωρίτερα, στο κόρνερ από το οποίο προήλθε η συγκεκριμένη φάση, ο Μιχαήλ είχε αποκρούσει το δυνατό σουτ του Έλληνα στόπερ.