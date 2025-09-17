Ολυμπιακός - Πάφος: Η απόκρουση του Μιχαήλ στην κεφαλιά του Ρέτσου
Στο 69' ο Ολυμπιακός πλησίασε το 1-0 απέναντι στην Πάφο, αλλά ο Μιχαήλ είπε «όχι» με απόκρουση στην προσπάθεια του Ρέτσου.
Ο Ολυμπιακός άρχιζε να πιέζει την Πάφο και στο 69' άγγιξε το προβάδισμα. Ο Ρέτσος έπιασε μια δυνατή κεφαλιά, αλλά ο Μχαήλ με επέμβαση του είπε «όχι» κρατώντας το 0-0. Νωρίτερα, στο κόρνερ από το οποίο προήλθε η συγκεκριμένη φάση, ο Μιχαήλ είχε αποκρούσει το δυνατό σουτ του Έλληνα στόπερ.
