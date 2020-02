Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα και νυν μέσος της Βίσελ Κόμπε, πανηγύρισε ακόμα μια επιτυχία στην τρομερή καριέρα του, συνεχίζοντας να εμπλουτίζει την τροπαιοθήκη του ακόμα και στην παρουσία του στην Ιαπωνία.

Στο τελικό του Super Cup με την Γιοκοχάμα, μετά το 3-3 με το οποίο ολοκληρώθηκε και η παράταση, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι.

Εκεί, ο Αντρές Ινιέστα και οι συμπαίκτες του κατάφεραν να φτάσουν στο τελικό 3-2, ωστόσο, στη διαδικασία χάθηκαν 9 εκτελέσεις σε σύνολο!

Absolute scenes....

After a 3-3 draw then nine (9) penalty shoot-out misses in a row, Vissel Kobe finally win the Super Cup against Yokohama F.Marinos 3-2 on penalties #drama pic.twitter.com/yoEnK2SqOM

— it's on (@LongBallToNoOne) February 8, 2020