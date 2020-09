Αγγλία: «Έσκαψε» την άσπρη βούλα και... χάρισε τη νίκη! (pic)

Τα «τρία λιοντάρια» αν και με δυσκολία, κατάφεραν να κάνουν καλή εκκίνηση στο φετινό Nations League και επικράτησαν 1-0 των Ισλανδών το απόγευμα του Σαββάτου χάρη σε γκολ του Στέρλινγκ στος 91'!

Λίγα λεπτά αργότερα κι ενώ οι Άγγλοι έπαιζαν και με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Γουόκερ από το 70', οι Ισλανδοί κέρδισαν πέναλτι και ο Μπγιάρναρσον ανέλαβε να το εκτελέσει.

Ο Γουόρντ – Πρόους την ώρα που δεν τον έβλεπε κανείς «έσκαψε» με το παπούτσι την άσπρη βούλα και όπως αποδείχθηκε ήταν... τυχερό και αποτελεσματικό για την ομάδα του Σάουθγκεϊτ.

Ward-Prowse digging up the penalty spot right before Iceland's miss #ThreeLions #NationsLeague pic.twitter.com/lJg5Zbl8Ce

— talkSPORT (@talkSPORT) September 5, 2020