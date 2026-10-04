Η Εθνική ομάδα εξασφάλισε την τρίτη θέση μετά την ήττα της Σερβίας. Η βαθμολογία στον όμιλο.

Η Εθνική ομάδα άντεξε και με τη δεύτερη σερί ισοπαλία στην Τούμπα, αυτή τη φορά με τη Γερμανία, παρέμεινε σε θέσεις πρόκρισης στα προημιτελικά του Nations League!

Η Ελλάδα, μάλιστα, με την ήττα της Σερβίας στο Αϊντχόφεν από την Ολλανδία εξασφάλισε την τρίτη θέση, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε και θέλει στη χειρότερη περίπτωση να είναι στις δύο καλύτερες τρίτες των τεσσάρων ομίλων, προκειμένου να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών για το Euro 2028 στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία - Ελλάδα 1-2

Ολλανδία - Γερμανία 1-1

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία - Ελλάδα 0-1

Σερβία - Ολλανδία 1-2

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Ολλανδία 2-2

Γερμανία - Σερβία 2-0

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Γερμανία 0-0

Ολλανδία - Σερβία 2-1

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Σερβία (21:45)

Γερμανία - Ολλανδία (21:45)

Η βαθμολογία του ομίλου

1. Ολλανδία 7-5 8

2. Ελλάδα 5-3 8



3. Γερμανία 3-2 5

4. Σερβία 3-8 0

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Μεγαλύτερος αριθμός βαθμών στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

2. Καλύτερη διαφορά τερμάτων στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

3. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

4. Καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

5. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες του ομίλου.

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

7. Μεγαλύτερος αριθμός νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

8. Μεγαλύτερος αριθμός εκτός έδρας νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

9. Χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχικής ποινής σε όλους τους αγώνες του ομίλου (1 πόντος για κίτρινη κάρτα, 3 πόντοι για κόκκινη κάρτα ως συνέπεια δύο κίτρινων καρτών, 3 πόντοι για απευθείας κόκκινη κάρτα, 4 πόντοι για κίτρινη κάρτα που ακολουθείται από απευθείας κόκκινη κάρτα).

10. Υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης για το UEFA Nations League 2026-27.