Πιερό: Πέρασε ως αλλαγή στη νίκη της Αϊτής
Ως αλλαγή πέρασε ο Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ στην αναμέτρηση της Αϊτή απέναντι στη Δομινικανής Δημοκρατίας για το Nations League.
Συγκεκριμένα στο 61' ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης που δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Το γεγονός ότι δεν υπολογίζεται από τον Σέρβο τεχνικό, του έχει κοστίσει τη φανέλα βασικού στην εθνική του ομάδα.
Όσον αφορά το ματς η Αϊτή έφυγε με το «διπλό» από την Δομινικανή Δημοκρατία. Το δρόμο για τα δίχτυα βρήκε ο Ντίντσον στο 9’ και ο Ίσιντρο στο 51’ έδωσε αέρα δύο τερμάτων. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με τον Ρομέρο στο 55'. Ωστόσο η Αϊτή έκανε το 3-1 στο 67’ με τον Ίσιντορ και στο 76’ ο Φορτουνέ διαμόρφωσε το τελικό 4-1.
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