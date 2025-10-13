Από το βράδυ της Κυριακής ο περισσότερος κόσμος ψάχνει τα πως και τα γιατί αυτού του αποκλεισμού της Εθνικής μας αλλά και της απώλειας του ονείρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Η αλήθεια είναι πως αυτό το 3-0 λίγο πριν το κλείσιμο του πρώτου 45λεπτου στο Πάρκεν - και το Δανία - Ελλάδα - έδειχνε πως οδηγούμασταν σε μία πολύ ζόρικη βραδια για την Εθνική μας. Γιατί πολύ απλά με την εικόνα της Ελλάδας και τα λάθη της το 4-0 ή το 5-0 δεν θα μπορούσε είναι μία μακρινή εξέλιξη. Τελικώς αυτό το 3-0 δεν ανέβηκε πιο πάνω και έγινε 3-1 αλλά στη γενική συνθήκη και την ιστορία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος δεν του άλλαξε και πολλά. Βασικά δεν του άλλαξε τίποτα.

Ένας αποκλεισμός και η μη υλοποίηση ενός στόχου αποτελούν ξεκάθαρα μία αποτυχία. Δεν το γράφουμε ως κάτι καινοτόμο ή μοναδικό. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Είναι η πραγματικότητα και άπαντες στην Εθνική ομάδα και την ΕΠΟ, από τον πρόεδρο ως τους παίκτες, έκαναν από την πρώτη στιγμή λόγο για αποτυχία και μάλιστα ο Μάκης Γκαγκάτσης παρότι στάθηκε στη διαιτησία 2 αγώνων του ομίλου (για τα παιχνίδια της Σκωτίας με την Ελλάδα και τη Λευκορωσία) ήταν ξεκάθαρος στο ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αυτόν τον αποκλεισμό.

Λάθη, λάθη και ξανά λάθη

Το παιχνίδι στη Δανία ήταν υπό μία έννοια σαν μία συνέχεια του αγώνα στη Σκωτία. Επί σκωτσέζικου εδάφους δεχθήκαμε ως Ελλάδα 2 γκολ από στατικές φάσεις. Στη Δανία ήταν ένα το γκολ από τέτοια φάση αλλά το φοβερό είναι ότι στη φάση αυτή είναι στην περιοχή 7 Έλληνες παίκτες . Επτά στο σύνολο εκ των οποίων μόνο ο Ιωαννίδης πήγε προς την πορεία της μπάλας πηδώντας για κεφαλιά.

Αυτό το 2-0 των Δανών ήταν ένα ακόμα παράδειγμα κακών τοποθετήσεων εντός της περιοχής από τους Έλληνες διεθνείς όταν αμύνονται. Και τα τρία γκολ των Δανών είναι είτε από λάθη (ατομικά) των διεθνών είτε από κακές τοποθετήσεις. Δεν είναι κανένα από δικό τους επιθετικό σχέδιο ή δημιουργία. Και οι ίδιοι οι παίκτες το έχουν εντοπίσει φυσικά. Το ζήτημά τους είνα περισσότερο μεσοαμυντικό παρά μεσοεπιθετικό και δημιουργικό. Και πάλι όμως η Ελλάδα είναι μία ομάδα που δεν σκοράρει με βάση την ποιότητα και τον αριθμό των φάσεών της στα 2 τελευταία παιχνίδια και από την άλλη δέχεται από αρκετά έως και πολύ εύκολα γκολ από τους αντιπάλους της.

Κανείς δεν στεναχωριέται περισσότερο από τους παίκτες αλλά καλούνται να βρουν τα πως και τα γιατί

Ο Σιώπης έβαλε τα κλάματα. Ο Μαυροπάνος γονάτισε στο χορτάρι και ευρισκόμενος σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Κανένας δεν θα στεναχωρηθεί και δεν στεναχωριέται περισσότερο από τους ίδιους τους διεθνείς που ήθελαν τόσο να βρεθούν σε μία μεγάλη διοργάνωση. Πλην όμως καλούνται να βρουν τα πως και τα γιατί αυτών των αποτελεσματών. Ως αρχηγός ο Μπακασέτας είπε πως του γυρίζει το κεφάλι γιατί η Εθνική κάνει τόσα καλά πράγματα στο γήπεδο και δεν παίρνει τίποτα. Στο τέλος της ημέρας όμως το αποτέλεσμα μετράει και ειδικά σε τέτοιο επίπεδο.

Όσο για τον κόουτς Γιοβάνοβιτς; Όπως τονίσαμε και πιο πάνω όλοι έχουν ευθύνη σε αυτή τη διαδικασία και άρα και εκείνος. Πχ το αρχικό αγωνιστικό πλάνο στους 2 αγώνες απέναντι σε Σκωτία και Δανία δεν απέδωσε καρπούς. Η ΕΠΟ έδωσε ήδη το στίγμα της για την επόμενη ημέρα και ότι θα συνεχίσει κανονικότατα στον πάγκο πλην όμως αναγνώρισαν οι άνθρωποί της πως πρέπει να αλλάξουν πράγματα για να πετύχουν τελικώς έναν στόχο παρουσίας σε μεγάλη διοργάνωση.