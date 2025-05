Ανάμεσα στους «εκλεκτούς» του Λουίς Ντε Λα Φουέντε για το Final Four του Nations League βρίσκεται ο Ίσκο, ο οποίος επιστρέφει στην Εθνική Ισπανίας μετά από 6 χρόνια.

Μια σπουδαία επιστροφή είχε η αποκάλυψη των ποδοσφαιριστών που κάλεσε ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, εκλέκτορας της Εθνικής Ισπανίας, για τα παιχνίδια στο Final Four του Nations League.

Ο 63χρονος συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Ίσκο, ο οποίος ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο ύστερα από 6 χρόνια, αφού τελευταία φορά είχε αγωνιστεί το 2019, σε αναμέτρηση για τα προκριματικά του Euro 2020.

Στα 33 του χρόνια ο Ισπανός χαφ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπέτις, έχοντας 12 γκολ και 10 ασίστ σε 32 συμμετοχές και φυσικά τον περιμένει ο τελικός του Conference League απέναντι στην Τσέλσι (28/5).

Στην αποστολή της «Ρόχα» βρίσκεται επίσης ο Γκάβι, που επέστρεψε έπειτα από το 2023, ο Πάου Κουμπαρσί (επίσης είχε μείνει εκτός λόγω τραυματισμού),καθώς και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ρεάλ Μαδρίτης, Ντιν Χάουσεν.

