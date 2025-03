Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας, Ρόναλντ Κούμαν δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ράιαν Χράφενμπερχ για τα παιχνίδια με την Ισπανία στα προημιτελικά του Nations League.

Δυσάρεστα νέα για την Ολλανδία, αφού ο Ράιαν Χράφενμπερχ αποχώρησε από την προετοιμασία της εθνικής του ομάδας, μιας και το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει δεν του επέτρεψε να συμμετέχει σ' αυτήν.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ρόναλντ Κούμαν είδε τον 22χρονο μέσο της Λίβερπουλ να έρχεται έχοντας αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού από τον τελικό που έπαιξαν οι «Ρεντς» στο Λιγκ Καπ με την Νιουκάστλ και οι γιατροί της ομάδας διαπίστωσαν πως είναι αρκετά σημαντικό, ώστε να μην του επιτρέψει να βοηθήσει την πατρίδα του στα μεγάλα αυτά ματς που έρχονται με την Ισπανία για τα προημιτελικά του Nations League.

🔸 Ryan Gravenberch leaves training camp.



Ryan Gravenberch has left the Oranje's training camp this evening. The midfielder is still suffering from an injury sustained over the weekend that prevents him from playing in the matches against Spain.



Take care, Ryan! 🍀… pic.twitter.com/bnZRxFhhIr