Ο Κιλιάν Μπαπέ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Γαλλίας για το Nations League και έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με ένα πολυτελές τζάκετ από την Dior.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, επέστρεψε στην αποστολή της εθνικής Γαλλίας κι έκανε εντυπωσιακή άφιξη στο «Κλερφοντέν», φορώντας ένα μπουφάν αξίας 4.000 ευρώ από την Dior. Ο Γάλλος επιθετικός, ο οποίος θα έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στους αγώνες του Nations League κόντρα στην Κροατία, έδειξε για άλλη μια φορά πως πέρα από τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες έχει και μία εκλεπτυσμένη αίσθηση του στυλ.

Το μπουφάν που επέλεξε ανήκει στην ειδική συλλογή της Dior σε συνεργασία με τον KAWS, η οποία δημιουργήθηκε για να τιμήσει το «Έτος του Φιδιού». Το σχέδιο του ρούχου είναι εντυπωσιακό, με ένα φίδι να περιστρέφεται γύρω από το λογότυπο της Dior, ενώ το σύμβολο της ειρήνης, το μήλο, κοσμεί το γράμμα «Ι» στην επωνυμία Dior.

Αυτή η εμφάνιση του Μπαπέ έκανε αίσθηση και συνδυάστηκε με την επιστροφή του ύστερα από την πολυσυζητημένη απουσία του στα προηγούμενα breaks, λόγω προβλημάτων φυσικής κατάστασης.

Kylian Mbappe dresses to impress ahead of France fixtures by donning £3,400 Dior jacket - as Real Madrid forward makes international return https://t.co/HZxWRx20ZZ