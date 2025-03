Με τον Τζορτζ Χιρστ της Ίπσουιτς θα ταξιδέψει στην Αθήνα για το παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα η Σκωτία.

Ελλάδα και Σκωτία μετρούν αντίστροφα για τα διπλά ματς που θα κρίνουν την άνοδο στη League A του Nations League (20/3-23/03) και η ομάδα του Στιβ Κλαρκ θα έχει ακόμα έναν παίκτη στη διάθεσή της, παρ'ότι ανακοίνωσε την αποστολή της πριν λίγες ημέρες.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 @GeorgeHirst45 will join up with Steve Clarke's Scotland squad tomorrow, following international clearance.



Congrats, George - see you soon 💪 pic.twitter.com/rWDrCbQhIO