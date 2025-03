Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σκωτίας ανακοίνωσε τις κλήσεις του για τα ματς με την Εθνική Ελλάδος έχοντας μονάχα μία απώλεια και δίνοντας παράλληλα το... βάπτισμα του πυρός σε δύο νεαρούς παίκτες.

Η Σκωτία ανακοίνωσε τις κλήσεις του ομοσπονιακού τεχνικού της, Στιβ Κλαρκ για τους αγώνες με την Ελλάδα για τα Play Off του Nations League, που θα γίνουν στις 20 (εντός, 21:45) και 23 Μαρτίου (εκτός, 19:00) αντίστοιχα.

Ο Σκωτσέζος τεχνικός δεν θα έχει στην διάθεσή του τον ταλαντούχο νεαρό Μπεν Ντόακ, ο οποίος αγωνιζόταν ως δανεικός από την Λίβερπουλ στην Μίντλεσμπρο την φετινή σεζόν, που τραυματίστηκε και δεν δύναται να βοηθήσει την πατρίδα του.

Παράλληλα, έδωσε τις πρώτες τους κλήσεις στην ανδρική ομάδα στους 18χρονους Λένον Μίλερ της Μάδεργουελ και Τζέιμς Γουίλσον της Χαρτς ενώ επέστρεψαν στις κλήσεις οι Λιούις Φέργκιουσον, Κίεραν Τίρνεϊ και Κέβιν Νίσμπετ.

Η αποστολή της Σκωτίας για τα ματς με την Εθνική Ελλάδος:

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Steve Clarke has named his first Scotland squad of the year, as we prepare to face Greece next week.



