Στην αποστολή της Κροατίας για τα προημιτελικά του Nations League ο Κοτάρσκι

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς συμπεριέλαβε τον Ντόμινικ Κοτάρσκι στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας για τα παιχνίδια των προημιτελικών του Nations League με την Γαλλία.

Στην αποστολή της εθνικής Κροατίας για τους αγώνες με την Γαλλία για τα προημιτελικά του Nations League στα τέλη του Μαρτίου (20 και 23, 21:45) συμπεριλήφθηκε ο Ντόμινικ Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ από τον ομοσπονδιακό προπονητή, Ζλάτκο Ντάλιτς.

Ο Κροάτης κίπερ του «δικέφαλου του βορρά» θα συνθέσει μαζί με τους Λιβάκοβιτς της Φενέρμπαχτσε και Ίβουσιτς της Όσιγιεκ την τριάδα των τερματοφυλάκων της εθνικής ομάδας της χώρας. Ο Κοτάρσκι έχει πραγματοποιήσει δύο συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος.

Αναλυτικά τα ονόματα της αποστολής για τα ματς αυτά:

