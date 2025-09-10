Οριστικοποιήθηκαν οι συμμετοχές στο τουρνουά του 2ου SOCCA Aegean Cup που διεξάγεται στο Ρέθυμνο. Ποιες είναι οι χώρες που θα συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Οριστικοποιήθηκαν οι συμμετοχές του 2ου SOCCA Aegean Cup που θα διεξαχθεί στο Ρέθυμνο μεταξύ 21 και 22 Οκτωβρίου. Ελλάδα, Κροατία,Βουλγαρία καθώς και Νότια Αφρική θα δώσουν το παρών στο τουρνουά.

Υπενθυμίζεται πως η Κροατία ήταν η περσινή νικήτρια του SOCCA Aegean Cup, ενώ η Ελλάδα είχε ολοκληρώσει τη διοργάνωση με δύο νίκες και 2 ήττες και κατέλαβε την τρίτη θέση.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του Δήμου Ρεθύμνης: «Η Ελλάδα, η Κροατία, η Βουλγαρία και η Νότια Αφρική θα λάβουν μέρος στο 2ο SOCCA Aegean Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Οκτωβρίου στο γήπεδο της Σοχώρας στο Ρέθυμνο, αμέσως μετά το TUI SOCCA Champions League.

Οι συμμετοχές των τεσσάρων ομάδων οριστικοποιήθηκαν χθες, με την Ελλάδα και την Κροατία να επιστρέφουν μετά και την παρουσία τους στο περυσινό Τουρνουά, που λειτούργησε ως σταθμός στην προετοιμασία τους ενόψει του SOCCA World Cup στο Ομάν.

Η Κροατία είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο περυσινό SOCCA Aegean Cup νικώντας στον τελικό την Πολωνία με 3-1, ενώ η ελληνική ομάδα κατέλαβε την τρίτη θέση μετά την επικράτηση της επί της Ιταλίας με 2-0.

Στη διοργάνωση του 2024 η Ελλάδα σημείωσε δυο νίκες επί της Κροατίας με 4-1 και της Ιταλίας με 2-0 και δυο ήττες από την Ιταλία με 2-0 και την Πολωνία με 4-3.

Το εφετινό SOCCA Aegean Cup εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας των ομάδων ενόψει του TUI Socca World Cup που θα λάβει χώρα στο Κανκούν του Μεξικού, από τις

28 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου του 2025.

Παράλληλα με το Τουρνουά των ανδρών, στις 21 και 22 Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο θα διεξαχθεί και εκείνο των γυναικών, στο οποίο θα συμμετάσχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πολωνία και το Βέλγιο ή το Ομάν.

Το Ρέθυμνο θα κινείται για μία εβδομάδα στους ρυθμούς του φαντασμαγορικού φεστιβάλ του μίνι ποδοσφαίρου, η αυλαία του οποίου θα ανοίξει στις 16 Οκτωβρίου με το TUI Socca Champions League.

Σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη επί συλλογικού επιπέδου θα συμμετάσχουν περίπου 100 ομάδες από 40 διαφορετικές χώρες και των πέντε ηπείρων, που θα οριστικοποιηθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ομίλων.

Συνολικά θα καταρτισθούν 25 όμιλοι σε καθέναν εκ των οποίων θα συμπεριληφθούν τέσσερις ομάδες, ενώ θα ισχύσει ένα νέο, πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό σύστημα διεξαγωγής το οποίο περιλαμβάνει τρία διαφορετικά «μονοπάτια».



Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων η διοργάνωση θα συνεχισθεί μέσω των νοκ άουτ αγώνων έως και τον τελικό.

Το TUI SOCCA Champions League του 2025 θα κοσμήσουν με τη συμμετοχή τους κορυφαίες ομάδες του παγκόσμιου μίνι ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων της Βάσκο ντα Γκάμα και της Σπορτ Ρεσίφε από τη Βραζιλία.

Παρούσα επίσης θα είναι η κροατική Βίκτορι Βρσαρ η οποία θα έχει την ευκαιρία να υπερασπισθεί τα σκήπτρα που κατέκτησε στις προηγούμενες δυο διοργανώσεις, το 23 στο Μάριμπορ και το 2024 στο Ρέθυμνο

Η ποδοσφαιρική δράση δεν θα περιορισθεί εντός παιδιάς, αλλά θα επεκταθεί και στο «Χωριό Χορηγών» που θα λειτουργεί έξω από το γήπεδο, στην Πλατεία της Σοχώρας και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και προορισμό των φιλάθλων.

Σε αυτή τη «Fan Zone» θα εγκατασταθούν ποδοσφαιρικές πίστες (Air pitches) , όπου οι θεατές και οι διερχόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ποδοσφαιρικές ικανότητες τους.

Αμφότερες οι διοργανώσεις διεξάγονται με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.»