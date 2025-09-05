Χάρη στα γκολ των Ολίσε και Μπαπέ, η Γαλλία υπέταξε την Ουκρανία και μπήκε με το δεξί στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 (2-0). Στο ντεμπούτο του Τζενάρο Γκατούζο, η Ιταλία διέλυσε την Εσθονία (5-0) και «τρέχει» να καλύψει το χαμένο έδαφος.

2ος Όμιλος

Την υποχρέωσή της έκανε η Ελβετία, που ξεκίνησε με πλατιά χαμόγελα το ταξίδι της για το Παγκόσμιο Κύπελλο μέσω των προκριματικών Μουντιάλ 2026. Μέσα στη Βασιλεία διέλυσε το Κόσοβο με ξεγυρισμένη τεσσάρα και έκανε το πρώτο βήμα. Και μάλιστα από νωρίς. Ακάντζι, Εμπολό (x2) και Βίντμερ διαμόρφωσαν ήδη από το ημίχρονο το τελικό 4-0.

«Αυτόχειρας» η Σουηδία στη Λιουμπλιάνα, αναγκάστηκε να μείνει στο 2-2 με τη Σλοβενία του βασικού Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού και έκανε... σεφτέ στις απώλειες. Μάλιστα, οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν δις με Ελάνγκα (18') και Αγιάρι (73') αλλά οι Σλοβένοι βρήκαν ισάριθμες απαντήσεις με Λόβριτς (46') και Βιπότνικ (90') και άρπαξαν τον βαθμό.

Αποτελέσματα

Σλοβενία - Σουηδία 2-2

Ελβετία - Κόσοβο 4-0

Βαθμολογία

1. Ελβετία 3 (4-0), 1 ματς

2. Σουηδία 1 (2-2), 1 ματς

3. Σλοβενία 1 (2-2), 1 ματς

4. Κόσοβο 0 (0-4), 1 ματς

Επόμενη αγωνιστική (8/9)

Ελβετία - Σλοβενία

Κόσοβο - Σουηδία

4ος Όμιλος

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε στα προκριματικά Μουντιάλ 2026 η Γαλλία. Δίχως καν να... ιδρώσει η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν προέταξε την ποιότητά της κόντρα στην Ουκρανία στο Βρότσλαβ, τη νίκησε 2-0 και έκανε το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση του εισιτηρίου για τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Οι Μπλε μπήκαν εξαιρετικά στο ματς και από νωρίς έστρωσαν τον δρόμο για τη νίκη. Μόλις στο 10', ο Μπαρκολά έκανε ωραία ενέργεια, γύρισε την μπάλα και ο Ολίσε με άψογο πλασέ την έστειλε στη γωνία. Τη δουλειά τελείωσε λίγο πριν το φινάλε ο Κιλιάν Μπαμπέ που ντρίμπλαρε και εκτέλεσε άψογα για να κλειδώσει το τρίποντο.

Πάρτι έστησε στο Ρέικιαβικ η Ισλανδία, που επίσης έκανε «ποδαρικό» στα προκριματικά. «Σκόρπισε» με πεντάρα (5-0) το Αζερμπαϊτζάν και προχώρησε σε σημαντικότατο βήμα για τη δεύτερη θέση. Βασικός αγωνίστηκε ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηνϊκού, ενώ τα γκολ πέτυχαν οι Πάλσον , Γιοχάνεσον (x2), Γκούντμουνσον και Χλίνσον.

Αποτελέσματα

Ουκρανία - Γαλλία 0-2

Ισλανδία - Αζερμπαϊτζάν 5-0

Βαθμολογία

1. Ισλανδία 3 (5-0), 1 ματς

2. Γαλλία 3 (2-0), 1 ματς

3. Ουκρανία 0 (0-2), 1 ματς

4. Αζερμπαϊτζάν 0 (0-5), 1 ματς

Επόμενη αγωνιστική (9/9)

Γαλλία - Ισλανδία

Αζερμπαϊτζάν - Ουκρανία

9ος όμιλος

Πρεμιέρα με νίκη για τον Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο της Ιταλίας, η οποία «ξεμπούκωσε» στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Εσθονία και πήρε τους τρεις βαθμούς μετά το 5-0. Ανώτεροι οι Ιταλοί που δεν μπόρεσαν να βρουν λύση στην πολυπρόσωπη άμυνα των Εσθονών, αλλά ο Κιν έλυσε τον Γόρδιο δεσμό στο 58' μετά το φοβερό τακουνάκι του Ρετέγκι. Ο τελευταίος εκτέλεσε στο 69', με τον Ρασπαντόρι δύο λεπτά μετά να κάνει το 3-0, τον Ρετέγκι να «χτυπάει» ξανά στο 89' και τον Μπαστόνι στο φινάλε να διαμορφώνει το 5-0.

Στο άλλο ματς, το Ισραήλ επικράτησε εκτός έδρας της Μολδαβίας με 4-0. Το σκορ άνοιξε στο 15' ο Πέρετζ, με τον Σόλομον να διπλασιάζει τα τέρματα για την ομάδα του στο 35'. Άλλα δύο γκολ από τους Ισραηλινούς στο β' μέρος με τους Μπαρίμπο και Γκλουκχ υπέγραψαν το τελικό σκορ και έφτασαν τους 9 βαθμούς, τρεις περισσότερους από την Ιταλία.

Αποτελέσματα

Ιταλία - Εσθονία 5-0

Μολδαβία - Ισραήλ 0-4

Βαθμολογία

1. Νορβηγία 12 (13-2), 4 ματς

2. Ισραήλ 9 (11-6), 4 ματς

3. Ιταλία 6 (7-3), 3 ματς

4. Εσθονία 3 (5-13), 5 ματς

5. Μολδαβία 0 (2-14), 4 ματς

Επόμενη αγωνιστική (8/9)

Ισραήλ - Ιταλία

Νορβηγία - Μολδαβία

12ος όμιλος

Πρωτιά στον όμιλο για την Τσεχία που πέρασε από το Μαυροβούνιο με 2-0. Ο Τσερβ έβαλε μπροστά τους Τσέχους με υπέροχο σουτ στην κίνηση και ο ίδιος «υπέγραψε» στις καθυστερήσεις τις αναμέτρησης το τελικό σκορ.

Στο άλλο παιχνίδι, η Κροατία αρκέστηκε στο 1-0 επί των Νήσων Φερόε. Το μοναδικό γκολ του ματς, στο οποίο φυσικά υπερείχαν οι Κροάτες, σημείωσε στο 31ο λεπτό ο Κράμαριτς.

Αποτελέσματα

Νήσοι Φερόες - Κροατία 0-1

Μαυροβούνιο - Τσεχία 0-2

Βαθμολογία

1. Τσεχία 12 (11-6), 5 ματς

2. Κροατία 9 (13-1), 3 ματς

3. Μαυροβούνιο 6 (4-5), 4 ματς

4. Νήσοι Φερόες 3 (3-5), 4 ματς

5. Γιβραλτάρ 0 (2-16), 4 ματς

Επόμενη αγωνιστική (8/9)