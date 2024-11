Η Κροατία μπορεί να γνώρισε την ήττα από την Σκωτία με 1-0, αλλά το χθεσινό ματς στο «Χάμπτεν Παρκ» της Γλασκόβης θα μείνει αξέχαστο για τον Ντόμινικ Κοτάρσκι.

O Ντόμινικ Κοτάρσκι έκανε στο «Χάμπτεν Παρκ» της Γλασκόβης ένα παιδικό όνειρο πραγματικότητα, καθώς στα 24 του χρόνια υπερασπίστηκε για πρώτη φορά την εστία της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Η Κροατία μπορεί να γνώρισε την ήττα (1-0) από την Σκωτία, με γκολ που δέχθηκε από τον ΜακΓκιν στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο η εμφάνιση του Κροάτη τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλή και δικαίωσε τον Ζλάτκο Ντάλιτς για την απόφαση να του δώσει γάντια βασικού, λόγω της τιμωρίας του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, στον αγώνα της Γλασκόβης.

«Είμαι χαρούμενος που έπαιξα και τα 90 λεπτά, όχι όμως για το αποτέλεσμα. Είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι μπορούμε να προκριθούμε στην επόμενη φάση του Nations League. Δεν έχω καμία αμφιβολία για την ποιότητά μας. Αξίζουμε να περάσουμε στα προημιτελικά και πιστεύω θα το πραγματοποιήσουμε», δήλωσε ο Κοτάρσκι μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Πιστεύω ότι ήταν ένα περίεργο ματς. Παίξαμε καλά, αλλά η κόκκινη κάρτα άλλαξε τα πάντα. Παρόλα αυτά, όλα είναι ακόμα στα χέρια μας. Έχουμε ένα παιχνίδι στο Πόλιουντ μπροστά στους φιλάθλους μας και είμαι σίγουρος ότι θα εξασφαλίσουμε μια θέση στα προημιτελικά», πρόσθεσε ο Κροάτης τερματοφύλακας αναφερόμενος στο ματς της Δευτέρας (18/11) κόντρα στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

🎙️ Dominik Kotarski on the match:



"I think it was a strange match overall. We played well, but the red card changed everything. Despite that, everything is still in our hands.



We have a game coming up at Poljud in front of our fans, and I’m confident we’ll secure a spot in the… pic.twitter.com/f5WxSHMpHw