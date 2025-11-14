Η Γερμανία έκανε το καθήκον της στο Λουξεμβούργο και μαζί σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, όπως και η Ολλανδία, που έμεινε όρθια στην Πολωνία. «Τσέκαρε» το εισιτήριό της η Κροατία.

1ος Όμιλος

Μπορεί να της τα... χάλασε λίγο η νίκη της Σλοβακίας, αλλά ουσιαστικά δεν την επηρέασε και τόσο. Η Γερμανία έκανε αυτό που έπρεπε στο Λουξεμβούργο και με τη νίκη της με 2-0 βρέθηκε «αγκαλιά» με την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026. Παρέμεινε πρώτη και την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί τη Σλοβακία ξέροντας πως θα πάρει το εισιτήριο για τις ΗΠΑ και με νίκη και με ισοπαλία.

Η Μάνσαφτ μπήκε μουδιασμένη στο παιχνίδι και για ώρα δυσκολεύτηκε να... χαρίσει θέαμα. Στο δεύτερο μέρος πάντως, ο Βολτεμάντε «καθάρισε» για χάρη της. Ο υψηλόσωμος φορ της Νιούκαστλ «χτύπησε» δις στο 49' και το 69' και έκρινε το παιχνίδι.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Σλοβακία νίκησε 1-0 τη Βόρεια Ιρλανδία και πήρε σημαντικό τρίποντο που κράτησε το όνειρό της για απευθείας πρόκριση «ζωντανό» και την ίδια ισόβαθμη με τη Γερμανία. Παράλληλα εξασφάλισε πως στη χειρότερη περίπτωση θα βρεθεί στα μπαράζ.

Σαφώς ανώτεροι οι γηπεδούχοι, έψαξαν με επιμονή το γκολ και, μετά από δύο ακυρωθέντα μέσω VAR, το βρήκαν στο 90', όταν ο Μπόμπτσεκ, τρία λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς, τους χάρισε την πολύτιμη νίκη.

Αποτελέσματα

Λουξεμβούργο - Γερμανία 0-2

Σλοβακία - Β. Ιρλανδία 1-0

Βαθμολογία

1. Γερμανία 5 (10-3) 12

2. Σλοβακία 5 (6-2) 12

3. Β. Ιρλανδία 5 (6-6) 6

4. Λουξεμβούργο 5 (1-12) 0

Τελευταία αγωνιστική (17/11)

Γερμανία - Σλοβακία

Β. Ιρλανδία - Λουξεμβούργο

7ος Όμιλος

«Αγκαλιά» με την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 είναι η Ολλανδία μετά το ισόπαλο 1-1 στη Βαρσοβία με την Πολωνία, η οποία όλα δείχνουν πως θα παίξει στα μπαράζ. Οι Πολωνοί, με τον Κεντζιόρα να ξεκινάει βασικός στο κέντρο της άμυνας, άγγιξαν το γκολ μόλις στο 2ο λεπτό αλλά ο Ζαλέφσκι αστόχησε σχεδόν εξ επαφής στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Η Ολλανδία ισορρόπησε στη συνέχεια, αλλά είδε την Πολωνία και τον Λεβαντόφσκι να της... «τρυπάνε» την άμυνα σε αντεπίθεση στο 43', με τον Καμίνσκι να νικάει σε τετ α τετ τον Φερμπρούχεν για το 1-0. Οι Οράνιε ισοφάρισαν με το «καλησπέρα» στο β' μέρος, όταν ο Ντεπάι πήρε το... ριμπάουντ από την κεφαλιά του Μάλεν. Μέχρι το τέλος ελάχιστες φάσεις σημειώθηκαν και παιχνίδι έληξε 1-1.

Τέλος στο όνειρο του Μουντιάλ 2026 για την Φινλανδία, αφού ηττήθηκε εντός έδρας από την αδιάφορη βαθμολογικά Μάλτα που παράλληλα πήρε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά. Το μοναδικό γκολ ο Γκρεχ στο 81ο λεπτό. Για την Μάλτα βασικοί αγωνίστηκαν ο Γκιγιομιέ του Πανσερραϊκού και ο Σαταριάνο της Athens Kallithea.

Aποτελέσματα

Πολωνία - Ολλανδία 1-1

Φινλανδία - Μάλτα 0-1

Βαθμολογία

1. Ολλανδία 7 (23-4) 17

2. Πολωνία 7 (11-5) 14

3. Φινλανδία 8 (8-14) 10

4. Μάλτα 7 (2-16) 5

5. Λιθουανία 7 (6-11) 3

Τελευταία αγωνιστική (17/11)

Ολλανδία - Λιθουανία

Μάλτα - Πολωνία

12ος Όμιλος

Τα Νησιά Φερόε το πίστεψαν απέναντι στην Κροατία, για περίπου επτά λεπτά προτού ισοφαριστούν και τελικά ηττηθούν με 3-1, αποτέλεσμα με το οποίο οι Κροάτες πήραν το εισιτήριο για το Μουντιάλ 2026! Μπορεί το γκολ του Τούρι στο 16' να τους... τρόμαξε, αλλά η συνέχεια ανήκε στους παίκτες του Ζλάτκο Ντάλιτς. Στο 23' ο Γκβάρντιολ έφερε το ματς στα ίσα με ωραίο συρτό, διαγώνιο σουτ. Η ανατροπή έγινε στο 57' με τον Μούσα, ενώ στο 70' ο Βλάσιτς «σφράγισε» τη νίκη και την πρόκριση! Μετά από μία φανταστική ενέργεια του Πέρισιτς από τα αριστερά, ο Βλάσιτς με ωραίο βολέ προ κενής εστίας σημείωσε το τελικό 3-1.

Σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, το Μαυροβούνιο -με βασικό τον Σίπτσιτς του Αστέρα AKTOR- πέρασε έφυγε με τη νίκη από το... βροχερό Γιβραλτάρ (1-2). Μάλιστα με ανατροπή, μιας και ο Γέσοπ είχε ανοίξει το σκορ στο 20' για τους γηπεδούχους, για να φέρει «τούμπα» το παιχνίδι το Μαυροβούνιο με τους Άντζιτς (33') και Κρστόβιτς (42').

Αποτελέσματα

Κροατία - Νησιά Φερόε 3-1

Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο 1-2

Βαθμολογία

1. Κροατία 7 (23-2) 19

2. Τσεχία 7 (12-8) 13

3. Νησιά Φερόε 8 (11-9) 12

4. Μαυροβούνιο 7 (6-14) 9

5. Γιβραλτάρ 7 (3-22) 0

Τελευταία αγωνιστική (17/11)