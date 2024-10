Ο Λουίς ντε λα Φουέντε είναι βάσει στατιστικών ο πιο επιτυχημένος κόουτς της εθνικής Ισπανίας, ωστόσο αμείβεται ελάχιστα σε σχέση με προκατόχους του, υποστηρίζοντας ότι η Ομοσπονδία καθυστερεί να αλλάξει τους όρους του συμβολαίου του.

Η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Δανίας στο Nations League, με τον Λουίς Ντε λα Φουέντε να καταγράφει ένα εντυπωσιακό σερί νικών, που τον καθιστά τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία της εθνικής ομάδας της χώρας του. Ο ομοσπονδιακός της Φούρια Ρόχα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό νικών, με έναν εντυπωσιακό μέσο όρο με 2,58 πόντους ανά αγώνα. Αυτό το ρεκόρ πηγάζει από τα αποτελέσματα των 24 αγώνων που έχει μέχρι στιγμής διευθύνει, μετρώντας 20 νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες.

Μόνο ο Ρόμπερτ Μορένο, με μέσο όρο 2,53 τον πλησιάζει στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης, ωστόσο εκείνος είχε μείνει στην άκρη του πάγκου της Ισπανίας για μόλις έξι ματς.

Παρά τη μέχρι τώρα επιτυχημένη του θητεία, ο Ντε λα Φουέντε, που κατέκτησε και το EURO του 2024 με τους Ίβηρες, εξέφρασε παράπονα για την αναγνώριση που λαμβάνει από την Ομοσπονδία, η οποία αρνείται να αυξήσει τις απολαβές του. Μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή της «Cadena SER», ο ίδιος τόνισε ότι το συμβόλαιό του δεν έχει ανανεωθεί και περιλαμβάνει τους ίδιους όρους με εκείνους που είχε υπογράψει το 2021, όταν προήχθη από την ομάδα της U21.

Spain boss fumes over his salary with Euro champion on little more than Lee Carsleyhttps://t.co/HOkeWraXGz