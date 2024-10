Αγωνία στις τάξεις της Εθνικής Ισπανίας αλλά και της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ αποχώρησε κουτσαίνοντας από το γήπεδο, μετά τη νίκη της Ρόχα (1-0) επί της Δανίας για το Nations League.

«Πύρρειος» αποδείχθηκε η χθεσινοβραδινή νίκη της Ισπανίας με 1-0 κόντρα στη Δανία, στο πλαίσιο του 4ου ομίλου της League A του Nations League. Όχι μόνο λόγω του σκορ, αλλά κυρίως εξαιτίας του τραυματισμού του Λαμίν Γιαμάλ.

Το παιδί θαύμα των Ισπανών έγινε αναγκαστική αλλαγή στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, έπειτα από κλωτσιά που δέχθηκε. Ωστόσο, το βίντεο που τον δείχνει να κουτσαίνει κατά την αποχώρησή του από τη μικτή ζώνη είναι εκείνο που προβληματίζει τόσο τους ανθρώπους της Ρόχα, όσο και την Μπαρτσελόνα, ενόψει συνέχειας.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο 17χρονος θα υποβληθεί σήμερα (13/10) στις απαραίτητες εξετάσεις, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος και να γνωρίζει ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε αν θα τον έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι της Τρίτης με αντίπαλο τη Σερβία.

❗️Video: Lamine Yamal limping as he leaves the stadium. https://t.co/Ox8bh8si0Q