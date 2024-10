Η αγγλική ομοσπονδία γνωστοποίησε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αγγλία και την Ελλάδα στο «Γουέμπλεϊ».

Σε ένα γεμάτο «Γουέμπλεϊ» θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος απέναντι στην Αγγλία (10/10, 21:45) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Nations League.

Όπως ανακοίνωσε η αγγλική ομοσπονδία, τα εισιτήρια των Άγγλων για τη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εξαντλήθηκαν και έτσι το «θρυλικό» γήπεδο που βρίσκεται στο Λονδίνο θα φορέσει τα... καλά του για την αναμέτρηση της «γαλανόλευκης» απέναντι στα «τρία λιοντάρια».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα θα έχει στο πλευρό της περισσότερους από 4.000 φιλάθλους, καθώς στη χθεσινή της ενημέρωση η ΕΠΟ γνωστοποίησε πως είχαν απομείνει μόλις 300 εισιτήρια για το «γαλανόλευκο» sold out στο «Γουέμπλεϊ».

All seats for tomorrow's #NationsLeague match against Greece have now sold out. Thanks for your fantastic support! 👏



