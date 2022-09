Αλεξάνταρ Μίτροβιτς: You are on fire my man (vid)

O 28χρονος επιθετικός της Φούλαμ είναι ασταμάτητος από τον περασμένο Ιούνιο, έχοντας μέσο όρο ένα γκολ ανά παιχνίδι.

Η Σερβία χθες το βράδυ επικράτησε της Νορβηγίας με 2-0 εκτός έδρας, σε ένα παιχνίδι που εκτός από την μάχη των δύο χωρών, ξεχώρισε για την αναμέτρηση δύο πιο on fire επιθετικών... Του Έρλιν Χάαλαντ και του Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, με τον επιθετικό της Φούλαμ να αναδεικνύεται νικητής.

Όχι μόνο για την επικράτηση της Σερβίας, που της επέτρεψε να τερματίσει πρώτη στον 4ο όμιλο, αλλά και γιατί κατάφερε να βρει δίχτυα για ακόμα μία φορά, επιβεβαιώνοντας την τρομερή κατάσταση που βρίσκεται από τον περασμένο Μάιο.

Στα παιχνίδια του Nations League, σε 5 συμμετοχές πέτυχε 6 γκολ, με highlight φυσικά το ματς με την Σουηδία όπου πέτυχε 3 από τα 4 τέρματα της ομάδας του.

Ανάλογες είναι και οι επιδόσεις του με την Φούλαμ, καθώς στα πρώτα 7 παιχνίδια της χρονιάς στην Premier League, μετράει 6 τέρματα.

Κάτι που σημαίνει οτι συνολικά από την αρχή του καλοκαιριού έως και σήμερα, η συνολική επίδοση στο πρωτάθλημα Αγγλίας και με την φανέλα της Σερβίας, έχει 12 γκολ σε 12 συμμετοχές.

◉ 2022 World Cup qualification: 8 games, 8 goals



◉ 2022/23 Premier League: 7 games, 6 goals



◉ 2022/23 Nations League: 5 games, 6 goals



Who said Aleksandar Mitrovic can’t do it on the biggest stage. 💪 pic.twitter.com/TBAidwovgu