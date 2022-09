Ο Λιονέλ Μέσι «καθάρισε» και στο φιλικό της Αργεντινής με την Τζαμάικα (3-0) μπαίνοντας ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Οταν η Αργεντινή δεν μπορεί να τελειώσει ένα ματς, ο Λιονέλ Μέσι αναλαμβάνει δράση…

Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν, μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος (56') του φιλικού αγώνα της εθνικής του ομάδας με την Τζαμάικα και σκόραρε δύο φορές (86’, 89’), για να «καθαρίσει» τον αγώνα ο οποίος τελείωσε με σκορ 3-0.

Στο πρώτο από τα δύο τέρματά του σκόραρε με ωραία προσπάθεια εκτός περιοχής.

Το δεύτερο ήταν με μία πολύ έξυπνη εκτέλεση φάουλ.

Sacrificing sleeping to see the alien Leo Messi pic.twitter.com/8rPowKnYKQ

Στην διάρκεια του αγώνα μάλιστα, ένας φανατικός θαυμαστής του εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο γυμνός από τη μέση και πάνω και ζήτησε από τον Μέσι (που πήρε μία αρχική τρομάρα) να υπογράψει στην πλάτη του. Ο Αργεντινός πήρε τον στυλό και πήγε να υπογράψει, όμως οι άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου έπεσαν με φόρα να σταματήσουν τον εισβολέα και πήραν… παραμάζωμα και τον Λίο.

Messi almost gets tackled by security while signing a fans back pic.twitter.com/HEX8W8UB5T