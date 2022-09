Εικόνα από την προπόνηση της Πορτογαλίας δείχνει την «κληρονομιά» του Κριστιάνο Ρονάλντο από την σύγκρουση με τον Τόμας Βατσλίκ.

Το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Τσεχία, το Σάββατο, σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, έγινε ένα γέμισμα στην περιοχή των γηπεδούχων, με τον «CR7» να επιχειρεί να διεκδικήσει την μπάλα, εκμεταλλευόμενος το εντυπωσιακό άλμα του.

Η έξοδος που έκανε ο Τόμας Βατσλίκ όμως, ήταν τόσο δυναμική που πήρε... παραμάζωμα τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, με αποτέλεσμα να του ανοίξει η μύτη και να διακοπεί το παιχνίδι για 13 λεπτά.

Μία εικόνα από την προπόνηση της Πορτογαλίας, έδειξε την «κληρονομιά» που έμεινε στον Κριστιάνο Ρονάλντο από την σύγκρουσή του αυτή.

Όπως μπορείτε να δείτε, το δεξί του μάτι έχει μαυρίσει, ενώ έχει και ένα μικρό κόψιμο πάνω στη μύτη.

🚨⚽️ | NEW: Cristiano Ronaldo with a black eye in training after his collision with Czech Republic goalkeeper Tomáš Vaclík on Saturday night. pic.twitter.com/yR45ivNB38