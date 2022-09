Ρέμκο Πάσφεϊρ: Βασικός για πρώτη φορά στην Ολλανδία στα 38 του!

Ο 38χρονος Ρέμκο Πάσφεϊρ κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην εθνική Ολλανδίας και στο παιχνίδι κόντρα στους Πολωνούς ξεκίνησε βασικός!

Ακάθεκτη συνέχισε την πορεία της στον 4ο όμιλο του Nations League η Ολλανδία, η οποία επιβλήθηκε 2-0 μέσα στην Πολωνία και παρέμεινε στην κορυφή του 4ου ομίλου, έχοντας κάτω από τα δοκάρια της για πρώτη φορά τον 38χρονη γκολκίπερ του Άγιαξ Ρέμκο Πάσφεϊρ!

Ο ύψους 1,88 πορτιέρε είναι επαγγελματίας από το 2003 αλλά ποτέ ως τώρα δεν είχε χρηστεί διεθνής με την πρώτη ομάδα της Ολλανδίας. Ο Λουίς Φαν Χάαλ τον κάλεσε στους «οράνιε» για πρώτη φορά, για τη φάση των ομίλων του Nations League και τον έκανε αμέσως βασικό προτιμώντας τον από τον Κάσπερ Σίλεσεν που έχει ήδη 63 διεθνείς συμμετοχές.

Στο πρώτο του ever παιχνίδι με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του κράτησε την εστία του ανέπαφη, κι αυτό αποκτά άλλη αξία, καθώς βρισκόμαστε μόλις 2 μήνες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

June 4, 2006: Remko Pasveer wins the U-21 Euros with the Netherlands, with the Dutch beating Sweden 3-0 in the Final in Porto.



September 22, 2022: Two months shy of his 39th birthday, Pasveer makes his first senior appearance for the Netherlands. pic.twitter.com/JHPWS7RuyT