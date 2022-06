Τρία στα τρία, κορυφή η Εθνική και με νίκη με Κόσοβο εξασφαλίζει την πρωτιά (vids)

Τους 9 βαθμούς έφτασε στον 2ο όμιλο της 3ης κατηγορίας του Nations League η Εθνική μας μετά τη νίκη και επί της Κύπρου με 3-0. Με νίκη την Κυριακή επί του Κοσόβου εξασφαλίζει την πρωτιά.

Στα χέρια της κρατάει πλέον την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο της 3ης κατηγορίας του Nations League η Εθνική ομάδα. Το συγκρότημα του Γκουστάβο Πογιέτ δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει της Κύπρου με 3-0, πετυχαίνοντας έτσι την 3η νίκη του σε ισάριθμους αγώνες και με 9 βαθμούς βρίσκεται στην κορυφή. Αν μάλιστα την Κυριακή επίσης στο Πανθεσσαλικό επικρατήσει του Κοσόβου, θα εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο και μαθηματικά δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.

Θυμίζουμε πως η Ελλάδα συμμετέχει στην League C, από την οποία θα προβιβαστούν στην αμέσως ανώτερη οι τέσσερις Εθνικές Ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση στους ισάριθμους ομίλους της λίγκας. Όσες ομάδες τερματίσουν τελευταίες, θα δώσουν αγώνες play out τον Μάρτιο του 2024. Οι δύο εξ αυτών θα διατηρηθούν στην League C και οι άλλες δύο θα υποβιβαστούν στην League D.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Ελλάδα – Κύπρος 3-0

Κόσοβο – Βόρεια Ιρλανδία 3-2

Βαθμολογία (μετά από 3 αγώνες)

Ελλάδα 9 βαθμοί (5-0)

Κόσοβο 6 (5-3)

Βόρεια Ιρλανδία 1 (2-4)

Κύπρος 1 (0-5)