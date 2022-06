Όπως και το περασμένο καλοκαίρι στο Euro, έτσι και φέτος στο Nations League ο Χάρι Κέιν καταφέρνει να προκαλέσει πρόβλημα στους Γερμανούς, με αποτέλεσμα να γίνει ο δεύτερος 50άρης στη λίστα των σκόρερ της Αγγλίας.

Ο αρχηγός των «τριών λιονταριών» με γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της Τρίτης στο Μόναχο, νικώντας τον Μάνουελ Νόιερ από την άσπρη βούλα, διαμόρφωσε το τελικό 1-1 με το οποίο η ομάδα του Σάουθγκεϊτ πήρε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση.

Αν δεν ήταν και ο εκπληκτικός πορτιέρε της Μπάγερν Μονάχου σε καλή βραδιά, ίσως η αγγλική ομάδα να είχε καταφέρει περισσότερα πράγματα...

Επειδή, όμως, με τα «αν» δεν κάνει ποτέ κανείς δουλειά, ο Κέιν κατάφερε όπως και το περασμένο καλοκαίρι να «πληγώσει» την Γερμανία. Τότε, το είχε κάνει σκοράροντας στο 86ο λεπτό στη φάση των «16» για το τελικό 2-0.

Τώρα, διαμόρφωσε το τελικό 1-1, έγινε ο δεύτερος 50άρης στη λίστα των σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική ομάδα της Αγγλίας και απέχει πλέον τρία τέρματα από τον κορυφαίο όλων, Γουέιν Ρούνεϊ.

50 - Harry Kane has scored his 50th goal for England, becoming just the second player to reach this milestone for the Three Lions after Wayne Rooney (53). Indeed, his 50 goals are as many as the rest of this current England squad combined. Composed. pic.twitter.com/vOTxZTcvED