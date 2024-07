Έντι Χάου: «Η Αγγλία δεν είναι καθόλου σημαντική, όλα αφορούν τη Νιούκαστλ»

Ο Έντι Χάου δήλωσε ότι έχει «ακλόνητη» δέσμευση στη Νιούκαστλ, εν μέσω δημοσιευμάτων που τον συνδέουν με τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας.

Η Αγγλία ψάχνει για νέο προπονητή, αφού ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ παραιτήθηκε από τη θέση του λίγες ημέρες μετά την ήττα στον τελικό του Euro 2024 από την Ισπανία. Από τότε αρκετά ονόματα έχουν παρελάσει από τα ρεπορτάζ σχετικά με τους υποψήφιους αντικαταστάτες, συμπεριλαμβανομένου του Έντι Χάου.

Ωστόσο ο κόουτς της Νιουκάστλ επιμένει ότι είναι πλήρως αφοσιωμένος στις «Καρακάξες» εφόσον υποστηρίζεται από τον σύλλογο. Ερωτηθείς σχετικά με τις φήμες που τον προκρίνουν να αντικαταστήσει τον Σάουθγκεϊτ, ο 46χρονος απάντησε:

«Ήταν μια περίεργη υπόθεση για μένα, επειδή ήμουν απολύτως αποκομμένος από αυτήν. «Ευτυχώς, είμαι εδώ έξω [στη Γερμανία]. Έτσι, μόνο μέσω κινητού τηλεφώνου ή μέσω κάποιου που μου λέει κάτι, μαθαίνεις γι' αυτό. Η αφοσίωσή μου στη Νιούκαστλ είναι ακλόνητη και ήταν από τότε που ήρθα στον σύλλογο. Όσο έχω συγκεκριμένα πράγματα για μένα - όπως ότι είμαι ευτυχισμένος, μου επιτρέπεται να δουλεύω με τον τρόπο που πρέπει να δουλεύω για να βγάλω το καλύτερο από μένα και νιώθω ότι με υποστηρίζουν - τότε αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».

Ο Χάου είναι επικεφαλής της Νιουκάστλ από τον Νοέμβριο του 2021 και οδήγησε τον σύλλογο στην πρόκριση στο Champions League την περίοδο 2022/23. Και ενόψει της νέας σεζόν, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες περιλαμβάνουν τον διορισμό του Πολ Μίτσελ ως νέου αθλητικού διευθυντή και την αποχώρηση της Αμάντα Στέιβλι, η οποία πούλησε το μερίδιό της στον σύλλογο την περασμένη εβδομάδα.

Ερωτηθείς αν αισθάνεται ότι τον υποστηρίζουν στη Νιούκαστλ, ο Χάου είπε: «Υπήρξαν τόσες πολλές αλλαγές που χρειαζόμαστε ένα χρονικό διάστημα για να ξέρουμε πώς θα δουλέψουμε όλοι μαζί και να θέσουμε τα όρια. Είναι προς όφελος της Νιούκαστλ, όχι προς όφελος εμού, επειδή ο σύλλογος είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε όλο αυτό.

Η Αγγλία δεν είναι καθόλου σημαντική. Όλα αφορούν την ποδοσφαιρική ομάδα της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι ο προπονητής. Έχω αγαπήσει κάθε δευτερόλεπτο της διοίκησης του συλλόγου από τότε που βρίσκομαι εδώ, νιώθω πάθος για να φέρω την επιτυχία εδώ μακροπρόθεσμα».

🚨⚪️⚫️ Eddie Howe on England job: “I absolutely want to stay at Newcastle but it has to be right for me and the club”.



“There’s absolutely no point in me saying I’m happy staying if the dynamic isn’t right”.



“I absolutely love the club. I love the supporters. I love where I am… pic.twitter.com/Ud2NpJO6Hl