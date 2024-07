Σύμφωνα με τη βρετανική «Sun», η γερμανική αστυνομία κατάφερε να σταματήσει «τρομοκρατικό σχέδιο του ISIS» πριν από τον τελικό του EURO 2024, φτάνοντας στη σύλληψη τριών υπόπτων.

Με αποκλειστικά δικές της πληροφορίες, η βρετανική εφημερίδα «Sun» αποκάλυψε ότι οι γερμανικές ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να αποτρέψουν επίθεση του ISIS, λίγο πριν τη διεξαγωγή του τελικού του EURO 2024 στο Βερολίνο, την περασμένη Κυριακή (14/07).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας του Βερολίνου, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών υπόπτων, μετά από φόβους ότι η επίθεση θα γινόταν στη ζώνη των φιλάθλων της Αγγλίας στην «Breitscheidplatz». Μάλιστα, η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει μία σειρά συντονισμένων επιδρομών στο Πότσνταμ, σε αναζήτηση πέντε ανδρών που ήταν γνωστοί υποστηρικτές του ISIS.

Τελικά, οι τρεις ύποπτοι, που ήταν υπό παρακολούθηση τις ημέρες που προηγήθηκαν του τελικού, συνελήφθησαν για να αφεθούν αργότερα ελεύθεροι, κατόπιν σχετικής έρευνας.

Police stopped 'ISIS terror plot' ahead of England's Euro 2024 final in Berlin after a series of raids which saw three suspects detained https://t.co/8YCtvBlGUw