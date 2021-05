Μπορεί η Τουρκία να βρίσκεται σε lockdown μέχρι και τις 17 του μηνός, ωστόσο, ο κόσμος της Ντεμιρσπόρ ξεχύθηκε στους δρόμους για να πανηγυρίσει και η ομάδα γιόρτασε την τεράστια επιτυχία της με πούλμαν ανοιχτής οροφής.

Η κατάσταση στη γειτονική μας χώρα δεν είναι καθόλου εύκολη τη δεδομένη χρονική στιγμή με την πανδημία, η UEFA συζητάει για την αλλαγή έδρας του τελικού του Champions League κι όμως όλα αυτά πήγαν περίπατο από την ομάδα και τους οπαδούς της Ντεμιρσπόρ...

Amazing scenes in Turkey as @AdsKulubu are promoted to the Süper Lig for the first time in 26 years

