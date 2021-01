H 16η αγωνιστική του Gazzetta: Ο Βαλμπουενά κάνει τη διαφορά

Το συγκινητικό ξέσπασμα του Εμμανουηλίδη μετά το Παναθηναϊκός-ΑΕΛ, η ασίστ του Βαλμπουενά στο Παναιτωλικός-Ολυμπιακός που ήταν από άλλο πλανήτη και ο Μπαράλες που συνεχίζει να αποτελεί εγγύηση για την επίθεση του Αστέρα Τρίπολης.

Στην δέκατη έκτη «Αγωνιστική του Gazzetta» και του NIVEA MEN o Αντώνης Σαούλης (αρχισυντάκτης του Gazzetta), υποδέχεται τον Παναγιώτη Δαλαταριώφ και συζητούν για όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

